Численность безработных в России снизилась на 0,5% за неделю

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю снизилась на 0,5% и составила почти 658,6 тыс. человек, сообщила в вторник пресс-служба Минтруда РФ.

"С 12 по 18 сентября 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,5 % и составила 658 тыс. 590 человек. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 746 тыс. 590 человек", - говорится в пресс-релизе.

Мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.

За последнюю неделю снижение численности безработных граждан произошло в 47 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в республиках Алтай, Крым, Забайкальском, Пермском, Красноярском краях, Астраханской, Томской, Тюменской, Липецкой и Кемеровской областях. В 36 регионах отмечен рост численности безработных.

По состоянию на 19 сентября 2018 года суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила болеем 100, 3 тыс. человек.

По данным на 1 сентября 2018 года, уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9 % от численности экономически активного населения (на 1 сентября 2017 года - 1%). Число вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составляет 1,7 млн предложений, сообщает Роструд.