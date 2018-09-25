Магистерские программы бизнес-образования ВШЭ, СПбГУ и УрФУ вошли в топ-100 рейтинга QS

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Магистерские программы бизнес-образования Высшей школы экономики (ВШЭ), Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) и Уральского федерального университета (УрФУ) вошли топ-100 рейтинга агентства QS, сообщает во вторник пресс-служба ВШЭ.

"Рейтинговое агентство QS второй год подряд публикует рейтинг лучших магистерских программ по бизнес-образованию. Всего в этот рейтинг вошли три российских вуза (ВШЭ, СПбГУ и УрФУ) по четырем направлениям бизнес-образования. В прошлом году участвовали два российских вуза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Высшая школа экономики показала лучший результат среди российских вузов, она представлена во всех четырех направлениях бизнес-образования.

"Программа по менеджменту "Международный бизнес" улучшила свой прошлогодний результат на 15 позиций, и заняла 82 место среди 135 программ мира. Программа по бизнес-аналитике "Системы больших данных" вошла в диапазон 51+ среди 75 программ мира. Программа "Финансовая экономика" представлена впервые и занимает 66 место из 158 программ-участников. Программа "Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе" также впервые участвует в рейтинге и сразу заняла позицию в диапазоне 51+ среди 70 программ мира", - подчеркнули в пресс-службе.

Рейтинг QS базируется на пяти показателях, каждый из которых оценивается от 1 до 100 баллов: достижения выпускников, разнообразие, трудоустройство, интеллектуальное лидерство и эффективность затрат на обучение. Показатели рассчитываются из следующих источников: данные университетов, опросы работодателей и академических экспертов, Scopus, списки топ-менеджмента (Forbes и более 150 других аналогичных списков), рейтинг стоимости проживания Мерсера (Mercer Cost of Living City Index).