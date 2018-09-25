Правительство обсуждает возможность объединения лицензирования и аккредитации вузов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова обсудила с главой Рособрнадзора возможность объединения функции лицензирования и аккредитации вузов. Об этом вице-премьер сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

"Все эти требования, которые действуют сейчас в отношении лицензирования и госаккредитации были приняты уже очень давно, и они уже устарели и требуют совершенствования. Мы недавно на троих (с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцов и ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым) не так давно обсуждали тему, а нужно ли и лицензирование, и госаакредитация. Может от двух институтов отказаться и перейти к единому институту, усовершенствовав подходы к нему? Но, очевидно, что в этом случае нам придется отвечать на очень сложные вопросы", - сказала Голикова.

"Мы очень надеемся, по крайней мере, мы так предполагали, что хотя бы через месяц-полтора выйдем на какие-то первые предварительные согласованные итоги трансформации системы госаккредитации и лицензирования", - добавила вице-премьер.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность. Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.

В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).