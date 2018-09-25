ОНФ и Союз журналистов России запустили пятый конкурс "Правда и справедливость"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Союз журналистов России начали прием заявок на пятый конкурс журналистских работ "Правда и справедливость". Об этом во вторник на пресс-конференции в Москве заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

"В этом году журналистские работы должны соответствовать одному или нескольким из 12 направлений майского указа президента РФ Владимира Путина. Эти темы затрагивают наиболее чувствительные стороны жизни людей: демография, качественные автомобильные дороги, здравоохранение и образование, производительность труда и поддержка занятости, жилье и городская среда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, экология", - сказала Тимофеева.

"Количество конкурсных работ с каждым годом постоянно растет. Если в 2014 году их было 1,5 тыс., то в 2017 году уже 5,5 тыс. работ от журналистов, которые представляли более 1,2 тыс. региональных СМИ (газеты, региональные информагентства, телеканалы и радиостанции), и еще более чем 120 блогеров. На этот раз мы ждем не меньшее число заявок", - добавила она.

Как уточнили в пресс-службе ОНФ, на конкурс принимаются работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, а также посты в социальных сетях. В конкурсе могут принять участие региональные журналисты, работающие во всех видах СМИ, а также блогеры, создающие уникальный собственный контент, отметили в ОНФ. Победители конкурса получат возможность приехать на медиафорум ОНФ, который состоится весной 2019 года, рассказали в пресс-службе.

В свою очередь председатель общественного совета фонда ОНФ "Правда и справедливость", депутат Госдумы Николай Будуев отметил, что журналист может представить на конкурс до трех работ. "Каждая работа оценивается по нескольким критериям: соответствие тематике конкурса, аргументированное представление всех заинтересованных сторон, объективность, значимость публикации в достижении положительного разрешения проблемной ситуации и общественный резонанс на публикацию, а также стиль изложения и профессиональное мастерство", - отметил он.

По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, представители СЖР будут участвовать в оценке всех конкурсных работ. "Я уверен, что этот конкурс - прекрасная площадка, которая позволяет привлечь больше внимания к острым социальным проблемам в регионах, которые освещают местные журналисты. У союза и ОНФ есть точки соприкосновения, ведь Народный фронт последовательно отстаивает права журналистов", - отметил он.