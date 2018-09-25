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Пробки в Москве достигли восьми баллов

Затруднения на дорогах сохранятся в течение ближайших пяти часов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Транспортные заторы в Москве, по данным на 15:50 мск, достигли восьми баллов, сообщается на портале "Яндекс.Пробки".

"Ближайшие пять часов [будут] серьезные затруднения", - говорится в сообщении.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время серьезные затруднения наблюдаются на Бульварном кольце, крупные заторы на всем протяжении Садового кольца. МКАД "стоит" на юге, юго-востоке и северо-востоке по внешней стороне, а также в южной и юго-восточной части по внутренней стороне.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщили, что в столице в вечерний час пик прогнозируется затруднение движения транспорта и увеличение числа аварий. Водителей просят отказаться от передвижения на личных автомобилях и использовать городской транспорт.

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