Всемирный конгресс русской прессы открылся в Нью-Йорке

"Тот факт, что сегодня представители русскоязычной прессы собрались здесь, свидетельствует о том, что мы постепенно создаем этот мост взаимного понимания, - подчеркнул он. - Место проведения конгресса не случайно, ведь Бруклин с его большой русскоговорящей диаспорой - это Москва в Америке".

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. ХХ Всемирный конгресс русской прессы, открывшийся во вторник в Бруклине, создает мост взаимопонимания между народами США и России. Об этом заявил на открытии конгресса глава Бруклина Эрик Адамс.

В работе форума, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) и Национальным оргкомитетом США при содействии российского информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, принимают участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 стран, политики и общественные деятели России и стран СНГ.

В повестке дня - профессиональные вопросы деятельности СМИ, значение прессы в жизни диаспор, развитие мирового русскоязычного информационного пространства и взаимодействие журналистского сообщества в свободном и объективном освещении событий в России и за рубежом. Одно из заседаний будет посвящено проблеме фейковых новостей как угрозе стабильности в современном мире. Кроме того, участники обсудят расширение образовательных, культурных, информационных и профессиональных обменов.

"Здесь все важно: и место проведения конгресса, и темы, которые мы обсуждаем, - отметил в беседе с ТАСС президент ВАРП Виталий Игнатенко. - Время непростое и нам есть о чем поговорить - каждый год возникают новые вызовы для нашей русскоязычной прессы. Именно поэтому на нынешнем конгрессе мы обсуждаем такие важные темы, как "фейк ньюс", мы хотим посвятить отдельное заседание этому очень важному вопросу. Мне кажется, что русскоязычная пресса здесь выступила одним из лидеров в журналистском сообществе, обсуждая такую животрепещущую тему".

Важность дискуссий по вопросам сохранения русского языка, культурного языкового пространства отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. "Та схватка, которую мы, к сожалению, наблюдаем в информационном поле в последнее время, конечно, мешает и политикам, и дипломатам, - отметил он. - Именно поэтому роль русскоязычных средств массовой информации велика. Мы, конечно, не решим все эти проблемы за два дня работы конгресса в Нью-Йорке, но попытаемся приблизиться к решению этой задачи, максимально договориться и выработать какую-то позицию русскоязычной прессы".