Эксперт: оценочная система в российских школах должна стать инструментом развития детей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российская система оценивания деятельности детей в школе должна способствовать их развитию, однако зачастую становится фактором дезадаптации. Такое мнение высказала во вторник заведующий Центром начального общего образования "Институт стратегии развития образования Российской академии образования" профессор, доктор педагогических наук Наталья Виноградова.

Стратегия и тактика контроля за поведением и развитием детей в начальной школе прописаны в методическом письме, подготовленном и разосланном Министерством образования. Однако, по словам Виноградовой, многие российские учителя не знакомы с его содержанием, из-за чего и возникают проблемы оценивания в начальной школе.

"К сожалению, многие учителя не знают этого документа и не пользуются правилами, которые там представлены. Необходимо, чтобы оценочная система в России стала именно инструментом развития школьника", - сказала эксперт на круглом столе, посвященном оцениванию успешности учебной деятельности младших школьников, который был организован факультетом психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

Она подчеркнула, что оценивание деятельности детей младшего возраста не всегда может пойти им на пользу.

"Оценивание успешной деятельности младших школьников может быть инструментом его развития, но, к сожалению, становится сегодня больше фактором дезадаптации", - пояснила Виноградова.

В конце августа министр просвещения РФ Ольга Васильева предложила вынести на общественное обсуждение вопрос об отказе от оценок в начальной школе. По словам министра, у первоклассников должна быть другая мотивация к обучению. Она также добавила, что введение оценочной системы в первом классе не приведет ни к чему хорошему.