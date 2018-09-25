Посол РФ в Таиланде передал спасенным из пещеры Тхам Луанг детям приглашения в "Артек"

БАНГКОК, 25 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Таиланде Кирилл Барский передал школьникам из футбольной команды "Лесные вепри", которые вместе со своим тренером более двух недель пробыли в пещере Тхам Луанг, приглашение в Международный детский центр "Артек". Соответствующий документ во вторник был передан министру культуры Таиланда Вире Ротпотчанарату.

"Я передал приглашение из "Артека", там сказано, что они могут приехать в октябре этого года или с апреля по октябрь 2019 года, - сообщил посол российским журналистам. - Я очень надеюсь, что это приглашение будет реализовано".

Барский отметил, что российская сторона "не настаивала на организации встречи с самими школьниками", поскольку понимает, через что им пришлось пройти, и решила передать приглашение через министра культуры.

Ребятам также были переданы памятные подарки, связанные с прошедшим в РФ чемпионатом мира по футболу, а также красные футболки российской сборной с именами мальчиков. "Это инициатива нашей русской общины, - рассказал он. - [После окончания операции по спасению] нашим соотечественникам очень хотелось сделать ребятам что-то приятное, возникла такая идея". "Если они когда-то захотят воспользоваться предложением поехать в "Артек" или пообщаться с российскими звездами футбола, посольство будет готово оказать им любое содействие", - заверил дипломат.

"Эта ситуация нам помогла выявить те новые направления нашего сотрудничества с Таиландом, которые раньше находились в тени, - считает он. - Именно после того, как футбол вошел в нашу российско-таиландскую жизнь, когда случилась эта история с тайскими школьниками, интерес к развитию спортивного сотрудничества между РФ и Таиландом стал расти". "Я очень рассчитываю, что наше взаимодействие получит еще более мощное развитие в предстоящие годы", - добавил Барский.

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрывались от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй, откуда их выписали 18 июля.