МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям Всемирного конгресса русской прессы, проходящего в Нью-Йорке. Текст телеграммы размещен во вторник на сайте кабмина.

"Всех вас можно назвать дипломатами русского слова - вы легко преодолеваете любые границы и барьеры, рассказываете о России искренне и подробно. Это особенно важно сейчас, когда наша страна испытывает сильное давление извне, а многие факты о ее жизни намеренно замалчивают или искажают", - говорится в сообщении.

Председатель правительства назвал огромной заслугой русскоязычной журналистики сохранение связи между соотечественниками по всему миру. "Вы говорите с детьми, родившимися вдали от России, на современном, образном, интересном русском языке. Именно это дает им возможность не оторваться от традиций и культурного наследия, на котором выросли многие поколения их семей", - отметил Медведев.

Всемирный конгресс русской прессы проходит в Нью-Йорке с 24 по 27 сентября при содействии информационного агентства России "ТАСС" и Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП). В его работе принимают участие издатели и главные редакторы, представляющие около 400 русскоязычных СМИ из 51 страны мира. Основными темами форума станут значение русской прессы в жизни диаспор и сохранение их культурной многонациональной общности и языковой идентичности.

В прошлом году Конгресс прошел в Минске с 11 по 15 июля. В его работе приняли участие представители русскоязычных изданий из 52 стран мира.