Три комиссии Мосгордумы поддержали законопроект о помощи москвичам старше 50 лет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам совместно с комиссиями столичного парламента по социальной политике и трудовым отношениям и по городскому хозяйству и жилищной политике рекомендовали к принятию законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет в рамках изменений пенсионного законодательства. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссий, передает во вторник корреспондент ТАСС.

"Комиссия по экономической политике и финансам, комиссия по социальной политике и трудовым отношениям и комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике рекомендует Московской городской думе принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок принять его в целом", - сказал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников по итогам заседания.

Проект закона предполагает предоставление ряда мер социальной поддержки не только пенсионерам, но и москвичам предпенсионного возраста - женщинам 55 лет и старше и мужчинам от 60 лет.

Так, сохраняются льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, при наличии медицинских показаний неработающие москвичи, достигшие этого возраста, также смогут получать бесплатные путевки в санатории и возмещение стоимости проезда к месту отдыха. Кроме того, как следует из документа, жители, которым присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", будут оплачивать лишь 50% коммунальных услуг и стоимости проживания в квартире, получать ежемесячную компенсацию затрат на телефонную связь и ежемесячную денежную доплату.

Проект также предусматривает новые меры социальной поддержки для жителей старше 50 лет. Так, законопроект предполагает дополнительную адресную соцпомощь москвичам, достигшим 50 лет и находящимся в трудной жизненной ситуации. А москвичи от 50 лет смогут бесплатно проходить диспансеризацию.

Вместе с тем, уполномоченные органы исполнительной власти будут организовывать программы профессионального обучения, повышения квалификации и профессиональной подготовки. Также правительство Москвы создаст специальный центр переподготовки и трудоустройства для москвичей возраста от 50 лет.