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Пробки в Москве достигли девяти баллов

До конца дня в столице будет идти дождь с сильными порывами ветра

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ситуация с заторами на дорогах Москвы ухудшилась, автомобильные пробки в вечерний час пик вторника оцениваются в девять баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 18:50 мск.

Как отметили в свою очередь в информцентре столичного транспортного комплекса, Третье транспортное кольцо загружено полностью, на МКАД загружен юго-восток в обоих направлениях, а также северо-запад и западе по внутренней стороне. На Садовом кольце наибольшие затруднения движения зафиксированы на северо-востоке и востоке по внешней стороне на участке от станции метро "Чкаловская" до Олимпийского проспекта, также на юго-востоке в обоих направлениях от станции метро "Таганская" до Павелецкого вокзала.

"До конца дня будет идти дождь с сильными порывами ветра. Вечерний час пик будет растянут по времени. Перенесите поездки после 20:00 или воспользуйтесь городским транспортом. Непогода сильно ограничивает видимость на дороге, держите дистанцию, будьте аккуратны и бдительны", - отмечается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

 

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