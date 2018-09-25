Пробки в Москве достигли девяти баллов

До конца дня будет идти дождь с сильными порывами ветра. Вечерний час пик будет растянут по времени. Перенесите поездки после 20 часов или воспользуйтесь городским транспортом. Непогода сильно ограничивает видимость на дороге. Держите дистанцию, будьте аккуратны и бдительны! pic.twitter.com/d0uVTO7BrX