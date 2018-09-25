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Генассамблея ООН - 2018

Грудной ребенок лидера Новой Зеландии стал официальным делегатом Генассамблеи ООН

Трехмесячной дочери Джасинды Ардерн выдали специальный бейдж, где в графе "должность" значится "первый ребенок"

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Трехмесячная дочь премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн стала официальным делегатом 73-й сессии Генассамблеи ООН и получила специальный бэйдж, сообщает корреспондент ТАСС.

Новорожденной дочери новозеландского премьера выдали специальный бейдж делегата от Новой Зеландии, в графе "должность" значится "первый ребенок". Как отмечают наблюдатели, решение Ардерн приехать на Генассамблею вместе с дочерью полностью соответствует политике генсека ООН Антониу Гутерриша, направленной на обеспечение гендерного равенства, и очень тепло воспринимается в стенах всемирной организации. В Twitter фотографии новозеландского премьер-министра с дочкой в залах штаб-квартиры ООН стали одной из самых обсуждаемых тем первого дня недели высокого уровня Генассамблеи.

Арден стала второй в истории женщиной, родившей ребенка во время исполнения обязанностей главы правительства государства после пакистанского лидера Беназир Бхутто.

Теги
Новая ЗеландияАрдерн, ДжасиндаБхутто, БеназирГенассамблея ООН - 2018
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