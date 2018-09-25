Патриарх Кирилл призвал русскоязычную прессу укреплять связи с соотечественниками

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Роль русскоязычной прессы в мире исключительно важна, поскольку она служит духовным мостом между соотечественниками, оказавшимися за рубежом, и исторической родиной. На это указал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к участникам открывшегося во вторник в нью-йоркском районе Бруклин ХХ Всемирного конгресса русской прессы.

"Как председатель Общества русской словесности я призываю всех собравшихся сегодня на этом знаковом мероприятии вносить посильный вклад в расширение русского культурного пространства и укрепление связей между нашими соотечественниками, - говорится в послании. - Русское слово, где бы оно ни прозвучало, всегда должно оставаться словом примирения и доверия, справедливости и чести. Верность этим высоким нравственным идеалам веками хранят народы исторической Руси".

В послании отмечается, что поддержание духовных связей с исторической родиной является важной задачей русскоязычной журналистики. "Информируя читателей о главных событиях в России и мире, СМИ на русском языке вместе с тем прививают нашим соотечественникам, пребывающим на чужбине, любовь к родному слову и русской культуре, помогают сохранить уникальную национальную идентичность, которая нередко растворяется под влиянием глобалистских тенденций", - отметил патриарх Кирилл.

В работе форума, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) и Национальным оргкомитетом США при содействии российского информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, принимают участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 стран, политики и общественные деятели России и стран СНГ.

В повестке дня - профессиональные вопросы деятельности СМИ, значение прессы в жизни диаспор, развитие мирового русскоязычного информационного пространства и взаимодействие журналистского сообщества в свободном и объективном освещении событий в России и за рубежом. Одно из заседаний будет посвящено проблеме фейковых новостей как угрозе стабильности в современном мире. Кроме того, участники обсудят расширение образовательных, культурных, информационных и профессиональных обменов.