Роспечать: на Конгрессе русской прессы в центре внимания будут профессиональные темы

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Всемирный конгресс русской прессы - это площадка для делового, серьезного обсуждения проблем современной периодической печати. Об этом заявил во вторник на открытии проходящего в Бруклине ХХ Всемирного конгресса русской прессы руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Он огласил приветствие председателя правительства РФ Дмитрия Медведева участникам конгресса.
"Наш конгресс будет посвящен обсуждению того, что сегодня представляет собой периодическая печать, - отметил он. - Русская пресса в России переживает те же проблемы, которые переживают и мировые медиа. Мы видим, что существует лишь один путь сохранения экономической самостоятельности - это цифровая трансформация, привлечение целевой аудитории на сайты. Достоверность информации, отсутствие фейковых новостей - это те факторы, которые привлекают людей на сайты. Надеюсь, что разговор о тенденциях, которые происходят в мире, в периодической печати, в электронных СМИ будет заинтересованным".
В работе форума, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) и Национальным оргкомитетом США при содействии российского информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, принимают участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 стран, политики и общественные деятели России и стран СНГ. В повестке дня - профессиональные вопросы деятельности СМИ, значение прессы в жизни диаспор, развитие мирового русскоязычного информационного пространства и взаимодействие журналистского сообщества в свободном и объективном освещении событий в России и за рубежом.
Одно из заседаний будет посвящено проблеме "фейковых" новостей как угрозе стабильности в современном мире. Кроме того, участники обсудят расширение образовательных, культурных, информационных и профессиональных обменов.