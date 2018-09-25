Посол РФ в США отметил удачный выбор места проведения Всемирного конгресса русской прессы

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил организаторов Всемирного конгресса русской прессы за то, что местом проведения юбилейного форума выбран такой важнейший центр русскоязычного зарубежья, как Бруклин. Об этом Антонов заявил во вторник, выступая перед участниками конгресса.

Российский дипломат поблагодарил организаторов "за неустанную деятельность по поддержанию и развитию связей в сообществе, объединенном термином "русская пресса", а также за то, что "местом проведения юбилейного двадцатого конгресса были избраны США, Нью-Йорк и Бруклин - важнейшие центры русскоязычного зарубежья", - отметил посол РФ. Он также озвучил приветствие президента России Владимира Путина участникам и гостям конгресса.

О русофобии и "фейк ньюс"

Антонов выразил участникам форума признательность за интерес к происходящему в России, "за работу, зачастую в непростой обстановке, по распространению полноценной и правдивой информации о российских подходах к актуальным проблемам современности".

"Одной из таких проблем стала, к сожалению, русофобия. Нужны наши совместные усилия, чтобы это явление вышло из моды и стало дурным тоном в любом приличном обществе, как, например, антисемитизм или любые другие проявления ксенофобии и расизма", - отметил российский дипломат.

Говоря о наиболее злободневных темах в повестке конгресса, в том числе о "фейк ньюс", посол заявил о необходимости обсудить, как "совместно противостоять намеренным искажениям и лжи, подрывающим основы взаимодействия России и Америки". "Они и без того серьезно деградировали и находятся на беспрецедентно низком уровне. Что не может у нас не вызывать тревоги. Уже всем стало ясно, что эта аномалия противоречит не только национальным интересам двух стран, но и всего мира", - продолжал Антонов.

Оценка состояния отношений России и США

"Накануне очередного электорального цикла - промежуточных выборов в Конгресс - ситуация грозит ухудшиться еще больше. Вплоть до заморозки дипотношений", - предупредил посол. "Хотели бы предупредить тех, кто в деструктивной лихорадке зарабатывает политический капитал: чем легче разрушаются столпы, на которых держатся остатки нашего взаимодействия, тем труднее будет выходить из нынешнего пике. Санкции - это не политика", - констатировал Антонов.

Он вместе с тем напомнил о позитивной новости - решении выдвинуть на американскую кинопремию "Оскар" российский фильм "Собибор" о восстании в концлагере, организованном советскими заключенными. Американская премьера при участии режиссера Константина Хабенского прошла в посольстве РФ в Вашингтоне. "Освещение таких событий, а также растущего в Америке и по всему миру движения "Бессмертный полк" и акций "Свеча памяти" - лучший способ напомнить о вкладе нашего народа в Победу, в уничтожение нацизма, не допустить искажения истории", - отметил Антонов.

О конгрессе

В работе форума, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы и Национальным оргкомитетом США при содействии российского информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, принимают участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 стран, политики и общественные деятели России и стран СНГ.

В повестке дня - профессиональные вопросы деятельности СМИ, значение прессы в жизни диаспор, развитие мирового русскоязычного информационного пространства и взаимодействие журналистского сообщества в свободном и объективном освещении событий в России и за рубежом. Одно из заседаний будет посвящено проблеме фейковых новостей как угрозе стабильности в современном мире. Кроме того, участники обсудят расширение образовательных, культурных, информационных и профессиональных обменов.