Более 500 школьников и студентов в год смогут пройти обучение в первом крымском ЦМИТ

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Первый на Крымском полуострове Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) открылся во вторник в Севастополе. За год в нем смогут пройти обучение более 500 школьников и студентов, сообщили в городском правительстве.

"Сегодня открывается первый ЦМИТ в Севастополе, но это не последний такой центр, потому что задача вовлечения детей и молодежи в инновационное творчество - это для нас стратегическая, актуальная задача. Мы бы хотели, чтобы как можно больше детей приобщалось к технопредпринимательству, на новых современных технологиях они бы обретали опыт работы в команде, реализации маленьких, но все же бизнес-проектов", - рассказал журналистам замгубернатора Юрий Кривов.

Он уточнил, что на создание центра было направлено 2 млн рублей из федерального бюджета и 5 млн - из городского. ЦМИТ оборудован современными сканерами, 3D-принтерами и принтерами для печати из полимерных материалов.

Как пояснили в пресс-службе городского правительства, севастопольский центр открыт при филиале Московского госуниверситета и стал первым на Крымском полуострове. Он представляет собой открытую образовательную площадку для школьников и студентов, его учащиеся будут не только разрабатывать новые устройства, но и изготавливать их прототипы с помощью опытных инженеров и педагогов. Кроме того, на площадке ЦМИТ возможно организовать мелкосерийное производство, после получения базовых навыков возможно проектное обучение.

"Образовательные программы рассчитаны для детей возрастом 12-18 лет. За год планируется обучение пройдут более 500 человек", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что первый в России ЦМИТ открылся в 2013 году в Казани, сейчас они есть во многих регионах страны. По условиям субсидирования, ЦМИТ обязаны бесплатно предоставить возможность заниматься творчеством 500 школьникам, студентам, молодым специалистам. Для открытия центров обязательны, в частности, наличие собственного помещения, близость учебных учреждений и транспортная доступность. Еще одним условием их создания является обязательное выполнение заказов на коммерческой основе, благодаря чему они могут обеспечивать прибыль, предоставляя платные услуги малому и среднему бизнесу и выполняя опытно-конструкторские работы по заказам организаций.