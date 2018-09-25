Более 200 врачей планируют направить в сельскую местность в Дагестане в 2018 году

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют трудоустроить по программе "Земский доктор" в текущем году 230 врачей, сообщил во вторник на сессии парламента региона глава республиканского правительства Артем Здунов.

"По программе "Земский доктор" в текущем году запланировано направить 230 врачей в сельскую местность, но этого, конечно же, не достаточно", - сказал Здунов.

"Мы сейчас думаем, как через государственную программу стимулировать молодых специалистов, чтобы они поехали на село, чтобы они понимали, что в дальнейшем получать продвижение по службе, карьерный рост. Кроме того, может быть, [преимущественное] право поступления в ординатуру. Мы постараемся сделать эту работу привлекательной", - добавил глава правительства.

По данным Минздрава республики, во время отбора участников данной программы в регионе преимущество отдается специалистам наиболее узких специальностей, среди которых врачи скорой помощи, неонатологи, рентгенологи и др.

Как сообщалось ранее, по программе "Земский доктор" в Дагестане с 2012 года трудоустроились около 900 врачей, каждый из них получил подъемные в размере 1 млн рублей. В 2014 и 2015 годы программа в регионе не действовала, так как не были выделены средства из бюджета республики на софинансирование.

По данным Минздрава региона, в 2017 году в рамках программы "Земский доктор" на работу в сельской местности Дагестана отправились 245 молодых врачей. Реализация программы позволяет восполнить кадровый дефицит и повысить доступность медпомощи для жителей сельской местности, отметили в ведомстве.