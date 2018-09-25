Патриарх совершит праздничные богослужения в Ейске и Армавире

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26-27 сентября посетит Краснодарскую митрополию и совершит богослужения в честь праздника Воздвижения Креста Господня в Ейске и Армавире, сообщил ТАСС пресс- секретарь предстоятеля священник Александр Волков.

"Патриарх посетит три епархии Кубанской митрополии: Ейск, Краснодар и Армавир. В Ейске и Армавире он совершит богослужения, связанные с праздником воздвижения Креста Господня, а в Краснодаре - закладку храма при университете", - отметил отец Александр.

Он пояснил, что это одна из плановых поездок патриарха в митрополии и епархии. "В последние годы создано десятки епархий и митрополий, и для патриарха очень важно видеть реальную жизнь в регионах, реальное развитие церковного служения: социального, миссионерского, молодежного", - рассказал священник.

В августе и сентябре патриарх Кирилл посетил несколько северных епархий Русской православной церкви, в том числе Новую землю, Нарьян-Мар, Котлас, Когалым, Норильск и другие города. Всего за год предстоятель РПЦ посещает не менее десятка разных епархий, в том числе самых отдаленных.

Кубанская митрополия образована в пределах Краснодарского края решением Священного Синода РПЦ в 2013 году. Она включает Екатеринодарскую, Армавирскую, Ейскую, Новороссийскую и Тихорецкую епархии. Здесь более пятиста храмов и семь монастырей.