Скворцова станет сопредседателем на совещании высокого уровня ООН по туберкулезу

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова впервые станет сопредседателем на совещаниях высокого уровня в ООН по неинфекционным заболеваниям и по туберкулезу в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Будет две встречи высокого уровня по медицинской тематике - неинфекционные заболевания и борьба с туберкулезом. И одна, и другая тематики инициированы были на глобальном политическом уровне РФ", - сообщила ТАСС министр здравоохранения РФ.

"Мы являемся сопредседателями, готовим эти совещания, и будем их вести вместе с генеральным директором ВОЗ", - добавила Скворцова. Совещания пройдут 26 и 27 сентября в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Неинфекционные заболевания

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основные неинфекционные заболевания (диабет, сердечно-сосудистые, хронические респираторные заболевания, онкология и психические расстройства) в Европейском регионе ВОЗ являются причиной около 86% смертей. Среди неинфекционных заболеваний в структуре смертности первое место занимают сердечно-сосудистые - инфаркты, инсульты, на втором месте - онкологические заболевания.

Министр назвала успехи РФ в области борьбы с этими заболеваниями "очень серьезными, прорывными". В России за последние пять лет смертность от сердечно-сосудистых снизилась почти на 20,7%.

Кроме того, по ее словам, РФ помогла более 20 странам создать их собственные национальные программы, а также провести необходимое обучение, чтобы они эти программы начали реализовывать. Также именно Россия создала Глобальный план действий по борьбе с неинфекционными заболеваниями для всего мира, который лег в основу создания национальных планов, в том числе формализации российского.

Борьба с туберкулезом

По данным ВОЗ, ежегодно в мире заболевают туберкулезом 10 млн человек. Каждый десятый заболевший - ребенок. При этом, по данным за 2016 год, почти полмиллиона человека болеют туберкулезом, имеющим множественную лекарственную устойчивость. Туберкулез продолжает оставаться основной инфекционной причиной смертности в мире, унося ежедневно 4,5 тыс. жизней.

Выступая на Первой Глобальной конференции ВОЗ по туберкулезу, которая проходила в Москве в ноябре 2017 года, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Габрейесус высоко оценил успехи РФ в борьбе с туберкулезом, отметив, что из 30 стран, испытывающих бремя туберкулеза, Россия имеет самый высокий охват в области доступа к услугам его профилактики и лечения.

По данным Минздрава России, средние темпы снижения заболеваемости туберкулезом в 2017 году составили почти 3% в год, что в два раза превышает среднемировой темп. Целевые показатели по снижению заболеваемости туберкулезом удалось достигнуть с опережением в пять лет. Смертность от туберкулеза снизилась в 2016 году на 16%, а в 2017 году - 17%.

Сопутствующие мероприятия

С участием представителей России также будут параллельно проходить мероприятия по проблемам пагубного употребления алкоголя, детскому ожирению и другим темам.

"Будут сателлитные мероприятия, которые мы не просто проводим, а организовываем и участвуем, в том числе по детской онкологии", - уточнила министр.

Семинар по детской онкогематологии в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Россия проведет совместно с США.