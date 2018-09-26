Более 100 компаний поучаствуют в выставке "Строительство" в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Более 100 компаний строительной отрасли примут участие в 26-й международной выставке "Строительство" в Приморском крае 27-29 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной администрации.

"Участниками выставки в этом году станут более 100 компаний из пяти стран", - рассказал собеседник агентства, добавив, что на экспозиции запланирована масштабная деловая программа мероприятий, направленных на развитие строительной отрасли в регионе.

В администрации также отметили, что в последние годы при организации выставки упор делается на местные компании и компании стран Азиатско-Тихоокеанского региона. "Уже третий год на выставке представлен бренд "Сделано в Приморье", который объединяет местных строителей и производителей строительных материалов. И если раньше под ним выступали только три компании, то в этом году - уже 20", - сказал директор департамента градостроительства края Максим Веденев.

По его словам, бренд "Сделано в Приморье" уже ведет свою историю успешных проектов. "Все компании, которые участвовали в выставке в прошлом году, на сегодняшний день уже имеют портфель заказов", - уточнил Веденев.

Выставка "Строительство" организована администрацией Приморского края совместно с компанией "Дальэкспоцентр" под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ. Мероприятие проходит в регионе с 1992 года, оно объединяет строителей, проектировщиков, архитекторов, производителей строительных материалов, продавцов оборудования и всех желающих жителей и гостей Приморского края.