Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сентября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала сентября, сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"В ночь на 26 сентября температура в Москве опустилась до 3,5 градусов тепла, в Подмосковье - до 1,6 градуса. Эта ночь стала самой холодной с начала месяца", - сказала Паршина.

В среду погода в столице будет сухой и солнечной, однако дожди и сильный ветер вернутся в регион уже в четверг, добавила Паршина. "Скорость ветра 27 и 28 сентября достигнет 15-20 м/с, ожидаются осадки. Дожди начнут постепенно сходить на нет со следующей недели", - отметила она.