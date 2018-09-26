Участник Всемирного конгресса русской прессы призвал дать отпор антироссийской пропаганде

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Русскоязычные СМИ должны уделять особое внимание противодействию русофобии. Такое мнение высказал в среду на проходящем в Бруклине ХХ Всемирном конгрессе русской прессы руководитель израильского телеканала ITON-TV Александр Вальдман. Он выступил на пленарном заседании, посвященном роли русскоязычных СМИ как платформы межнационального культурного общения.

"Современная форма русофобии - это антироссийскость,- отметил он. - Это несколько непривычный термин, но он отражает смысл того, что происходит: это пропаганда, направленная против России, против русских. К сожалению, мы с этим сталкиваемся".

По словам Вальдмана, особого внимания заслуживают усилия по сохранению исторической памяти, в первую очередь памяти о Великой отечественной войне. "Это - огромная тема, - подчеркнул он. - Президент России Владимир Путин говорил о необходимости сохранения исторической памяти".

В повестке дня форума, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы и Национальным оргкомитетом США при содействии российского информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, принимают участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 стран, политики и общественные деятели России и стран СНГ.

В повестке дня - профессиональные вопросы деятельности СМИ, значение прессы в жизни диаспор, развитие мирового русскоязычного информационного пространства и взаимодействие журналистского сообщества в свободном и объективном освещении событий в России и за рубежом.