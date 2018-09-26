{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пробки в Москве третий день подряд достигают отметки в девять баллов

Движение осложнено почти по всем магистралям города
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Автомобильные пробки в Москве третьи сутки подряд достигают отметки в девять баллов из десять возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 18:50 мск.

В данный момент движение осложнено практически по всем магистралям столицы.

Накануне в столице весь день шел дождь с сильными порывами ветра, в связи с чем вечерний час пик был растянут по времени. Автомобилистам рекомендовали перенести поездки после 20:00 или пользоваться городским транспортом. В понедельник, 24 сентября, в вечерний час пик транспортные заторы достигли максимальных десяти баллов.

Теги
Россия
Генассамблея ООН - 2018
Скворцова: финансирование программ по туберкулезу в России никогда не прерывалось
Это позволило РФ стать одной из стран, добившихся существенных результатов в решении этой проблемы, заявила министр здравоохранения
Читать полностью