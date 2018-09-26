Пробки в Москве третий день подряд достигают отметки в девять баллов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Автомобильные пробки в Москве третьи сутки подряд достигают отметки в девять баллов из десять возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 18:50 мск.

В данный момент движение осложнено практически по всем магистралям столицы.

Накануне в столице весь день шел дождь с сильными порывами ветра, в связи с чем вечерний час пик был растянут по времени. Автомобилистам рекомендовали перенести поездки после 20:00 или пользоваться городским транспортом. В понедельник, 24 сентября, в вечерний час пик транспортные заторы достигли максимальных десяти баллов.