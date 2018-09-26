Участник конгресса русской прессы призвал русскоязычные СМИ нести правду о России

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Правдивая и объективная информация о России - важнейшая задача русскоязычной прессы зарубежья. Об этом заявила в среду на проходящем в Бруклине ХХ Всемирном конгрессе русской прессы руководитель интернет-ресурса "Еврогармония" журналист из Нидерландов Раиса Вагнер. Она выступила на пленарном заседании, посвященном роли русскоязычных СМИ как платформы межнационального культурного общения.

"Я создала этот ресурс с тем, чтобы донести до народа Нидерландов правду о России, о ее культуре, - отметила она. - Негативную информацию о России распространяют те, кому это выгодно. Для того, чтобы противостоять этой пропаганде, необходима большая открытость, демонстрация готовности к диалогу".

"Наше будущее зависит от того, как сложатся отношения между Россией и странами Запада, - добавила она. - Мы обязаны доносить до общественности правдивую информацию о России".

В работе форума, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) и Национальным оргкомитетом США при содействии российского информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, принимают участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 стран, политики и общественные деятели России и стран СНГ. В повестке дня - профессиональные вопросы деятельности СМИ, значение прессы в жизни диаспор, развитие мирового русскоязычного информационного пространства и взаимодействие журналистского сообщества в свободном и объективном освещении событий в России и за рубежом.