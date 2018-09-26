На Всемирном конгрессе русской прессы обсудили вопросы менеджмента и обмена информацией

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Обмен информацией между русскоязычными СМИ в разных странах, а также вопросы профессионального менеджмента обсудили в среду участники проходящего в нью-йоркском районе Бруклин ХХ Всемирном конгрессе русской прессы на пленарном заседании, посвященном роли русскоязычных СМИ как платформы межнационального культурного общения.

"Прозвучавшее на форуме предложение об организации курсов современного менеджмента печатных и электронных СМИ очень интересно, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Виталий Игнатенко. - Мы готовы оказать активную помощь в организации курсов по повышению профессиональной подготовки менеджеров как печатных, так и электронных СМИ".

Весьма актуальным, по его словам, является и предложение об активизации обменов между различными русскоязычными СМИ разных стран. "Это расширит возможности предоставления читателям русскоязычных МИ объективной информации", - подчеркнул он.

В работе форума, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) и Национальным оргкомитетом США при содействии российского информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, принимают участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 стран, политики и общественные деятели России и стран СНГ. В повестке дня - профессиональные вопросы деятельности СМИ, значение прессы в жизни диаспор, развитие мирового русскоязычного информационного пространства и взаимодействие журналистского сообщества в свободном и объективном освещении событий в России и за рубежом.