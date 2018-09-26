Православная церковь отмечает праздник Воздвижения Креста Господня

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Православная церковь в четверг отмечает один из 12 главных праздников года - Воздвижение Креста Господня.

Он связан с обретением царицей Еленой в 326 году реликвии - Креста, на котором был распят Спаситель. Из трех найденных под Голгофой деревянных крестов Господень Крест был узнан по чудодейственной силе, воскресившей мертвого.

"Сегодня Крест Господень как символ победы над смертью выносится в центр православных храмов. В память о страданиях Иисуса Христа Церковью установлен в этот день строгий пост", - рассказал ТАСС публицист и писатель, настоятель храма Петра и Февронии в Марьине протоиерей Павел Гумеров.

Он отметил, что реликвия - главная часть Животворящего Креста, сохранилась до наших дней и находится в Иерусалиме, а небольшие частицы его были разнесены по всему христианскому миру. Есть они, например, и в Успенском соборе Московского Кремля.

Патриаршие службы на Кубани

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день праздника совершает визит в Кубанскую митрополию, расположенную в Краснодарском крае. Накануне он совершил вечернее богослужение и чин воздвижения Креста Господня в Ейске, а 27 сентября возглавит праздничную литургию в кафедральном соборе Армавира.