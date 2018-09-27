Лавров передал генсеку ООН десять томов сочинений Примакова

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу десять томов сочинений Евгения Примакова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония прошла в здании секретариата ООН. "Я бы хотел подарить вам десять томов работ Евгения Примакова, который был российским министром иностранных дел, премьер-министром, директором Службы внешней разведки, членом Российской академии наук и одним из моих учителей в Министерстве иностранных дел, - сказал Лавров. - Надеюсь, что эти книги найдут свое место в библиотеке ООН".

Гутерриш в ответ отметил, что лично встречался с Примаковым. "Я помню его очень хорошо", - сказал генсек ООН.

Евгений Примаков написал ряд научных и публицистических трудов, посвященных вопросам ближневосточной политики и внешней политики России. Переданное в дар ООН издание было подготовлено к первой годовщине смерти российского государственного деятеля. В десять томов вошли научные исследования, учебно-методические работы академика, и его журналистские публикации, выступления, интервью.