Посол РФ в США: СМИ должны быть ответственны за сохранение русской культуры за границей

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Русская пресса зарубежья должна содействовать сохранению русской культуры и русского языка среди соотечественников. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов на приеме в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке по случаю проходившего в Бруклине ХХ Всемирного конгресса русской прессы.

"Хотелось бы пожелать русскоязычной прессе в Америке и по всему миру оставаться надежным источником объективной информации о России для соотечественников, идти в ногу со временем, - отметил он. - Видим в вас тех, кто объединяет нашу диаспору, поддерживает культурную и деловую жизнь, сохраняет и передает традиции отечества новым поколениям за границей, связывает народы в непростой международной обстановке".

Российский дипломат выразил уверенность в том, что обмен опытом в дни конгресса и новые контакты между представителями русскоязычных СМИ разных стран послужат как их профессиональному росту, так и консолидации сообщества. "На нас с вами лежит ответственность за сохранение и приумножение русской культуры за границей", - добавил он, выразив надежду на то, что русскоязычная зарубежная пресса напомнит о предстоящих юбилеях Тургенева, Солженицына, Айтматова и Пушкина.

В работе форума, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) и Национальным оргкомитетом США при содействии российского информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, приняли участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 стран, политики и общественные деятели России и стран СНГ. За два дня работы конгресса они обсудили профессиональные вопросы деятельности СМИ, значение прессы в жизни диаспор, развитие мирового русскоязычного информационного пространства и взаимодействие журналистского сообщества в свободном и объективном освещении событий в России и за рубежом.