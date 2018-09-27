В Севастополе заработает институт приемной семьи для инвалидов и пожилых людей

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Ежемесячное пособие будут получать граждане в Севастополе, которые решили принять в семью инвалида или заботится о пожилом человеке. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства Севастополя.

Соответствующее постановление принято в четверг в ходе заседания правительства города под руководством губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

"В Севастополе граждане, принявшие решение принять в семью и заботиться об инвалиде или пожилом человека, будут получать ежемесячное пособие", - говорится в сообщении.

По словам и.о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елены Бардаковой, цель данного постановления - снизить фактический спрос на стационарное социальное обслуживание, а также способствовать расширению выбора форм социального обслуживания и повышению комфортности, и сохранению домашних условий проживания пожилых граждан и инвалидов

Дорожная карта предполагает создание в 2018 году 20 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.