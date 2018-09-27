Законопроект о развитии Арктической зоны РФ может быть внесен в Думу в октябре

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Проект закона о развитии Арктической зоны РФ (АЗРФ) может быть внесен в Госдуму в октябре. Об этом сообщил в Мурманске на полях общественного форума-диалога "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко.

"По нашей информации, правительство должно рассмотреть законопроект в октябре и внести в Думу", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом сенатор отметил, что вокруг проекта закона продолжаются споры, его пункты требуют согласований. "Уже четыре версии рассматривались закона, последняя проходит согласование в министерствах, но документ переформатировался в закон об опорных зонах. "Будем надеяться, в этом году будет принят", - заключил он.

По словам сенатора, последний вариант законопроекта "не предполагает серьезного финансирования". "Разработчики ссылаются на то, что есть госпрограмма социально-экономического развития Арктики, там определены финансовые ресурсы", - сказал Чернышенко.

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.