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Опрос: две трети владельцев гаджетов в РФ используют их для избежания живого общения

Согласно исследованию "Лаборатории Касперского", 66% респондентов притворяются, что занимаются чем-то важным на своем устройстве, если чувствуют себя неловко
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Около 71% россиян, имеющих цифровые гаджеты, смотрят на экраны своих устройств, чтобы избежать живого общение, следует из опроса, проведенного "Лабораторией Касперского".

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Боязнь излишней социализации приводит к тому, что около трети россиян стремятся получать некоторые услуги с помощью гаджетов, например, заказ такси или доставка еды. Половина россиян ежедневно использует смартфон только для того, чтобы занять свое время. 66% респондентов притворяются, что делают что-то важное на своем устройстве, если чувствуют себя неловко в определенной ситуации.

"С одной стороны, гаджет, как и интернет, - всего лишь инструмент, современные удобные средства связи и получения разных услуг. С другой стороны, все чаще мы наблюдаем, что люди могут общаться посредством гаджета, находясь в одной комнате или сидя за одним столиком в кафе. Личное общение - это труд, человека надо выслушать, понять, проявить эмпатию; со смартфоном этого не требуется, и, конечно, на умении качественно общаться это обязательно сказывается", - пояснила психолог Ольга Бочкова.

47% респондентов каждый день используют смартфоны как источники развлечения. И 30% респондентов беспокоятся, что не смогут развлечь себя, не имея цифрового устройства.

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