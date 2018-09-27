В Главной военной прокуратуре отметили снижение преступности среди офицеров за пять лет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Количество преступлений, совершенных офицерами, значительно сократилось за последние пять лет. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ по итогам заседания координационного совещания руководителей правоохранительных органов в Вооруженных силах (ВС) РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, прошедшего под председательством заместителя генпрокурора РФ - Главного военного прокурора Валерия Петрова.

"Открывая совещание, Валерий Петров отметил, что большинство офицеров честно и добросовестно исполняют свой воинский долг. За последние пять лет количество совершенных офицерами преступлений существенно сократилось", - сообщили в надзорном ведомстве. По данным ГВП, число совершенных офицерами преступлений "составляет четверть противоправных деяний, в том числе корыстной и коррупционной направленности" в ВС, других войсках и воинских формированиях.

На заседании было отмечено, что распространенность правонарушений среди офицеров в значительной степени обусловлена упущениями при подготовке кадров в военных образовательных организациях высшего профессионального образования, отсутствием надлежащей воспитательной и разъяснительной работы, корыстью отдельных военнослужащих, недостаточным контролем со стороны командования и должностных лиц. По итогам заседания определены меры для укрепления законности и правопорядка среди офицерского состава.