Опрос: более 90% россиян считают, что ЕГЭ требует от учащихся специальной подготовки

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 90% опрошенных Общественной палатой (ОП) РФ в рамках мониторинга по совершенствованию Единого государственного экзамена (ЕГЭ) считают, что он требует от учащихся дополнительной, помимо прохождения обычной школьной программы, подготовки.

Такие данные привела в ходе круглого стола заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова. "Согласно результатам исследования, 92% опрошенных утверждают, что [сдача] ЕГЭ требует от учащихся специальной подготовки", - заявила Дудова.

Так, согласно представленным данным, 41,7% опрошенных считают, что при подготовке к ЕГЭ необходимы дополнительные занятия в школе. "39,1% опрошенных считают, что задания с выбором ответа отражают уровень подготовки школьников и наиболее предпочтительны при сдаче единого экзамена", - добавила Дудова.

"По мнению 63,2% опрошенных, учащиеся начинают готовиться к ЕГЭ в 10 классе", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, 60,8% учащихся пользуются при подготовке к ЕГЭ платными услугами репетиторов, из них 52,9% отметили, что при выборе репетитора обращают внимание на рекомендации знакомых, а 51,7% заявляют, что обращаются за помощью к репетитору по предмету по выбору. "Данный аспект содержит серьезную социальную составляющую: этот показатель косвенно говорит о качестве обучения в школах, особенно по предмету по выбору, уровне квалификации педагогов, а также создает предпосылки для широкого развития репетиторства", - подчеркнула Дудова.

Общественная палата РФ проводила мониторинг общественного мнения по проблемам подготовки ЕГЭ с 28 мая по 15 августа. Выборка составила 8 тыс. 914 респондентов, среди которых были сдававшие ЕГЭ школьники и их родители, педагоги, директора школ и преподаватели вузов.