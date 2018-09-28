Кабмин поддержал проект об обязанности приставов отчитываться в режиме онлайн

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому приставы обязаны отчитываться перед гражданами о ходе исполнительного производства в режиме онлайн. Инициатива была разработана депутатами от "Единой России": вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, первым заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым, зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Александром Грибовым.

"Принятие законопроекта позволит сделать более оперативным и удобным получение информации о ходе исполнительного производства лицам, участвующим в нем", - приводит в пятницу позицию правительства пресс-служба Яровой.

По словам зампреда нижней палаты парламента, в настоящее время через портал госуслуг человек может получать извещения от службы судебных приставов и видеть судебную задолженность. "Законопроектом мы предлагаем, чтобы любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, стали доступны сторонам исполнительного производства в форме электронных документов на сайте госуслуг", - пояснила политик.

Она уточнила, что подобные меры позволят должнику видеть свою задолженность, а кредитору видеть, какие именно меры принимает пристав для розыска должника и взыскания имущества. "Особенно это актуально для лиц, не имеющих возможности являться к приставам самостоятельно: для мам с маленькими детьми по алиментам, инвалидов. Кроме того, для удобства граждан законопроектом мы предусмотрели возможность обжалования действий или бездействий судебного пристава через портал госуслуг", - добавила Яровая.

Парламентарий подчеркнула, что предлагаемые меры "призваны повысить эффективность работы самой службы, качественно повысить реализацию законных прав граждан". "В 2017 году на исполнении находилось 84,6 млн исполнительных производств, миллионы граждан заинтересованы в дополнительной защите и упрощении процедур. Закон имеет без преувеличения огромное социальное значение, так как в основе исполнения судебного решения - реализация принципов справедливости и защиты", - уверена депутат.

С предложением обязать судебных приставов отчитываться перед гражданами в режиме онлайн Яровая выступила на съезде партии "Единая России" в декабре прошлого года, после чего ею была организована работа по подготовке законопроекта. Инициатива, как сообщают в пресс-службе депутата, была поддержана Федеральной службой судебных приставов (ФССП) и фракцией "Единая Россия".