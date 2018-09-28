Росстат планирует отказаться от переписи населения в бумажном формате к 2030 году

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Росстат планирует перейти на электронный формат сбора информации о населении к 2030 году. Об этом сообщил в пятницу руководитель Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Александр Суринов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я думаю, что к 2030 году места для бумаги не должно быть", - сказал он.

По словам Суринова, подобную схему сбора сведений о населении Росстат также протестирует на микропереписи [охват - 5% населения] в 2025 году. "Подготовимся, набьем шишек, и перепись 2030 года, по крайней мере мы планируем, проведем уже таким образом [в электронной форме]", - отметил он.

С 1 по 31 октября 2018 года в России будет проводиться пробная перепись, которая охватит около 550 тыс. человек. В этот период Росстат опробует различные схемы сбора сведений о населении, в том числе в электронной форме. В пробную перепись попадет по одному муниципалитету Кабардино-Балкарии, Якутии, Камчатки, Красноярского края, Новгородской и Сахалинской областей, Москвы и Петербурга, а также два района Иркутской области.