Минпросвещения учтет мнение общества о подходах к системе оценивания в начальной школе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ в формировании позиции о системе оценивания в начальной школе намерено учесть данные, полученные при изучении общественного мнения. Об этом в пятницу сообщила в пресс-служба министерства.

"Министерство разделяет позицию о необходимости взвешенных подходов к системе оценок в школе, учитывающих традиции российского образования и мнение педагогического сообщества, и приветствует инициативы, направленные на изучение мнения экспертного сообщества. Данные, полученные в ходе изучения общественного мнения, будут учтены при формировании позиции министерства. Отдельное внимание в работе будет уделено результатам соответствующих научных исследований и изучению международного опыта", - говорится в сообщении.

В министерстве, в частности, уже ознакомились с результатами опроса, проведенного "Литературной газетой". "Согласно итогам опроса, учителя старших классов подчеркивают незаменимость оценок уже с первых дней, как основной стимул в процессе обучения. Учителя младших классов напротив отмечают, что пятибалльная система оценок с первых дней тяжела для детей и подчеркивают необходимость использования других мотивирующих способов", - сообщила пресс-служба.

В изучении различных подходов к системе оценивания участвует также Общественная палата РФ. 28 сентября Комиссия по развитию образования и науки ОП проводит круглый стол, на котором будут обсуждаться итоги общественного опроса о "проблемах использования безотметочных технологий в системе общего образования". В опросе приняло участие более 5 тыс. человек из разных субъектов РФ.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева высказалась против возможного введения оценочной системы в первых классах. По словам министра, у первоклассников должна быть другая мотивация к обучению. Васильева считает, что введение оценочной системы не даст позитивных результатов. Кроме того, она отметила, что решение об отмене оценочной системы в начальных классах необходимо предоставить обществу, в первую очередь, родителям.