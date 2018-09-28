В Думе предложили принять госпрограмму по формированию здорового образа жизни граждан

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия") предложил принять в России государственную программу по формированию здорового образа жизни граждан, использовав положительный опыт Астраханской области в этой сфере. С такой инициативой он выступил на выездном заседании комитета.

Парламентарий привел данные Минздрава, согласно которым из почти 2 млн человек, умерших в России в 2017 году, почти половина (47%) умерли от болезней системы кровообращения. "Больше всего настораживает то, что ситуация с каждым годом ухудшается, - отметил он. - К примеру, в 2017 году заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями в России выросла по сравнению с 2016 годом на 2,3%". "Несмотря на многомиллиардные расходы на государственные программы по развитию здравоохранения, на развитие высокотехнологичной медицины, на строительство и переоснащение кардиоцентров и кардиологических отделений больниц, радикального улучшения в ситуации не происходит", - констатировал политик.

На его взгляд, проблема кроется в том, что сердечно-сосудистые заболевания "вырастают" из "цивилизационных" причин. "Это доминирование малоподвижного образа жизни, плохое питание (фаст-фуд, перекусы на бегу и так далее), чрезмерно высокие психологические нагрузки. Мы безобразно относимся к своему здоровью, и как результат - уже к 30-40 годам становимся пациентами кардиологов", - сказал Огуль.

"Считаю, что для решения этой проблемы нужна комплексная государственная программа", - заявил зампред думского комитета. По его мнению, она "должна включить в себя и здоровый образ жизни, и правильное питание, и воспитание ответственности граждан за свое здоровье с ранних лет". В этом контексте депутат рассказал, что в Астраханской области - регионе, от которого он избран в Госдуму, "с подачи властей еще несколько лет назад началось активное внедрение программ здорового образа жизни среди пожилых людей". "Региональные власти разработали целую серию программ: спорт для старшего поколения, культурные программы, прикладное творчество", - сообщил он.

В результате в Астраханской области выросло число людей пенсионного возраста, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. По данным областного министерства социального развития, сейчас таких уже 43%. Более 5 тыс. астраханских пенсионеров участвовали в проекте социального туризма, почти 17 тыс. посещают кружки прикладного творчества, школы компьютерной грамотности.

В центре внимания выездного заседания комитета - опыт оказания медицинской помощи в Астраханской области. Депутаты посетили Александро-Мариинскую областную клиническую больницу и осмотрели мобильные диагностические комплексы, работающие в сельской местности, федеральный кардиоцентр. На базе кардиоцентра состоялось совещание, посвященное приоритетным "направлениям профилактической медицины сердечно-сосудистых заболеваний в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах" и законодательным аспектам здорового образа жизни.