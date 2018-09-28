Суд признал законным отказ выдать загранпаспорт Навальному

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы признал законным отказ в выдаче загранпаспорта блогеру Алексею Навальному. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отклонил административный иск с требованием признать незаконными действия отдела по вопросам миграции ОМВД по району Марьино в части отказа в выдаче Навальному загранпаспорта", - сказала собеседница агентства.

В мае Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение о выплате компенсации в размере €2 тыс. Навальному за отказ Федеральной миграционной службы (ФМС) России предоставить ему загранпаспорт летом 2015 года.

ЕСПЧ считает, что эта мера противоречила положениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. "Суд постановил выплатить заявителю в течение трех месяцев €2 тыс. в качестве компенсации", - говорится в решении ЕСПЧ.

В 2015 году ФМС отказала Навальному в выдаче заграничного паспорта нового поколения в связи с его условным осуждением по делу "Кировлеса", срок которого к тому времени еще не истек.

В 2013 году Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по делу "Кировлеса". Его признали виновным в растрате имущества компании. В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы осудил Навального по делу о хищениях средств компании "Ив Роше" на три с половиной года заключения условно.