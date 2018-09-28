СМИ: Хиллари Клинтон сыграла роль своего двойника в комедийном сериале

ТАСС, 28 сентября. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон сыграла своего двойника - по внешности, профессиональному опыту и имени - в одном из эпизодов ремейка популярного в 1990-е годы в США комедийного сериала "Мерфи Браун". Об этом сообщил еженедельник Variety.

По сюжету героиня экс-главы внешнеполитического ведомства, внешне абсолютно схожая с ней, приходит на один из телеканалов для прохождения собеседования, чтобы устроиться там секретарем. Героиня представляется Хилари Клинтон, с одной буквой "л" в имени. Служащей, вначале уверенной в том, что перед нею настоящая госсекретарь, женщина поясняет, что ее все время путают с настоящей Клинтон. В ходе последовавших затем ответов на вопросы о ее прежней работе Хилари сообщает, что "в течение четырех лет занимала должность секретаря в одной очень крупной организации" и "определенно имеет опыт работы с электронной почтой".

В 2015 году Хиллари Клинтон оказалась в центре скандала, связанного с ведением ею в бытность госсекретарем США (2009-2013) служебной переписки через личную электронную почту, в нарушение требований безопасности. В ходе начатого тогда расследования Клинтон предоставила в Госдепартамент около 55 тыс. своих электронных рабочих писем, но личные послания - более 30 тыс. единиц - удалила, сославшись на их конфиденциальный и не имеющий отношения к делу характер. Этот шаг был критически воспринят многими, но расследование все же было закрыто.

В итоге в сериале Хилари фактически отказывают в приеме на работу на том основании, что ее профессиональный опыт является "чрезмерным" для должности, на которую она претендует.

Издание также сообщило, что Клинтон появится в еще одном телевизионном проекте - в пятом сезоне телешоу "Мадам госсекретарь", снимаемым телеканалом CBS. В какой роли предстанет Клинтон, не уточняется.