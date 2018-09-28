Более 10 тыс. человек посетили стенд WorldSkills Kazan 2019 в Будапеште

БУДАПЕШТ, 28 сентября. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек посетили стенд, посвященный предстоящему мировому чемпионату по профессиональному мастерству в Казани WorldSkills Kazan 2019, за три дня европейского первенства в Будапеште. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе WorldSkills Russia.

"Стенд WorldSkills Russia за три дня соревнований посетило более 3 тысяч человек. На стенде Казани было значительно больше гостей, более 10 тысяч", - сказали в пресс-службе.

У стенда Казани в Будапеште можно совершить виртуальный тур по столице Татарстана, увидеть презентацию проекта WorldSkills Kazan 2019, а также принять участие в мастер-классе по изготовлению татарских национальных блюд и принять участие в конкурсе танцев с Алмазом, digital-копией талисмана первенства. У стенда WorldSkills Russia посетители могут попробовать себя в управлении дронами.

Европейский чемпионат по рабочим специальностям проходит с 26 по 28 сентября в столице Венгрии. Всего в нем принимают участие 600 конкурсантов из 29 стран. Сборная России выступит на соревнованиях в каждой из 41 компетенции в составе 48 человек.

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран- участниц WorldSkills Europe. Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг. Сборная России тогда заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 5 медалей и 11 медальонов за профессионализм. В 2022 году чемпионат Европы EuroSkills состоится в Санкт- Петербурге.

Казань примет мировой чемпионат по профессиональному мастерству в 2019 году. Главной соревновательной площадкой чемпионата станет выставочный центр "Казань Экспо". Под строительство объекта отведен участок площадью в 74,8 га рядом с международным аэропортом Казань.