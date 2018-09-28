Российские пользователи сообщили о проблемах в работе "Мегафона"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Перебои в работе оператора мобильной связи "Мегафон" наблюдаются в пятницу в России, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
Согласно этим данным, около половины пользователей "Мегафона" (46%) испытывают проблемы с работой мобильной связи. Еще 40% наблюдают сбои в работе мобильного интернета, 13% пользователей жалуются на сбой работы проводной связи.
Судя по карте сбоев, опубликованной на ресурсе, проблемы в работе "Мегафона" наблюдаются в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском федеральных округах и на Урале. Сбои зафиксированы у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска, а также Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Жители Самары и Уфы также жалуются на перебои в работе оператора.
В пресс-службе компании заявили, что сеть "Мегафона" работает в штатном режиме.
По данным отчета за четвертый квартал 2017 года, у "Мегафона" 75,4 млн абонентов в России. Зона покрытия охватывает все регионы России, кроме Крыма и Севастополя. Дочерние компании "Мегафона" оказывают услуги связи в Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане.