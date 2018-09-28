Верующие смогут поклониться мощам святителя Луки в 17 российских городах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Фонд Андрея Первозванного доставит мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в 17 российских городов от Калининграда до Владивостока, сообщила в пятницу пресс-служба организации.

"По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в период с 1 октября по 27 ноября Фонд Андрея Первозванного доставит мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки покинет на столь долгий срок Симферополь и посетит 17 российских городов", - говорится в сообщении.

Первым городом, куда прибудет святыня, станет Владивосток. Там она пробудет с 1 по 4 октября, после чего будет доставлена в Новосибирск (4 - 7 октября), Омск (7 - 11 октября), Челябинск (11 - 14 октября), Самару (15 - 18 октября), Ульяновск (18 - 21 октября), Нижний Новгород (21 - 25 октября), Владимир (25 - 28 октября), Калугу (28 - 31 октября), Смоленск (31 октября - 3 ноября), Брянск (3 - 6 ноября), Орел (6 - 9 ноября), Курск (9 - 12 ноября), Липецк (12 - 15 ноября), Тамбов (15 - 18 ноября), Архангельск (19 - 22 ноября) и Калининград (23 - 27 ноября). Планируется, что в некоторых регионах по решению местных архиереев ковчег с частицей мощей святителя Луки будет доставляться в онкологические больницы и диспансеры.

Как отметил директор фонда Александр Бушуев, прикоснуться к святыне хотят верующие из разных городов. "Весной 2018 года Фонд Андрея Первозванного приносил мощи святителя Луки в Москву. На протяжении нескольких лет мы получали просьбы из разных регионов России доставить туда ковчег с частицей мощей великого святого. Мы получили благословение святейшего патриарха и воплотим в жизнь мечты многих тысяч верующих", - отметил он.

"По заказу фонда на художественном предприятии "Софрино" изготовлены 500 тыс. иконок святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, которые будут раздаваться как благословение всем пришедшим поклониться мощам святителя", - добавили в пресс-службе.

Архиепископ Лука, в миру - Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877 - 1961) с юности заявил о себе как талантливый врач, одним из первых начал делать сложные операции на желчных путях, желудке, кишечнике, сердце и мозге. Во времена атеистических гонений принял священный сан, в 1921 году после смерти жены постригся в монахи. В мае 1946 года Лука был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. Он был автором более 55 научных трудов по хирургии и анатомии, и одновременно - почти 1300 проповедей.