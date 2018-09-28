В Петрозаводске открыли памятник поэтам Роберту Рождественскому и Владимиру Морозову

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Памятник Роберту Рождественскому и его другу, карельскому поэту Владимиру Морозову открыли в пятницу в Петрозаводске возле Карельской государственной филармонии. От идеи до воплощения прошло чуть более года, рассказал на церемонии открытия глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Первоначально идея создания памятника родилась в диалоге с такими известными людьми, как Иосиф Давыдович Кобзон, Василий Семенович Лановой, Екатерина Робертовна Рождественская <...> Сразу же приняли <...> решение: это должен быть особый памятник, Владимир Морозов тоже должен быть в этой композиции. Мы гордимся тем, что именно в Петрозаводске Роберт Рождественский родился, как поэт", - процитировала руководителя региона его пресс-служба.

Помимо главы региона в церемонии открытия монумента приняли участие дочь Рождественского Екатерина, младшая сестра Морозова Татьяна Красовицкая, десятки жителей Петрозаводска. "Я счастлива, что я здесь, в Карелии, что рядом со мной и с вами мой отец. И он не один. Есть такие моменты в жизни, которые можно назвать большим счастьем. Сегодня для меня это так", - сказала Екатерина Рождественская и выразила слова благодарности главе Карелии.

Авторами памятника, отлитого в бронзе, выступили московские скульпторы Дарья Успенская и Виталий Шанов. Их первоначальный замысел - изобразить двух поэтов, сидящих на ступенях крыльца Петрозаводского госуниверситета, где Роберт Рождественский проучился один год. Однако из-за невозможности демонтажа ворот учреждения было принято иное решение - поставить монумент возле филармонии.

Новый эскиз скульптуры отразил предложения карельских архитекторов и скульпторов: поэты изображены в молодые годы, композиция отражает жизненную ситуацию из студенческих будней. Монумент изготовлен и установлен за счет внебюджетных средств, привлеченных международным центром "Слава".

Роберт Рождественский жил в юные годы в столице Карелии, учился в Петрозаводском университете, здесь были изданы его первые взрослые стихи. Владимир Морозов - карельский поэт, жизнь которого трагически оборвалась на взлете его творчества. В годы учебы в Литературном институте в Москве Рождественский и Морозов стали друзьями. Ранее имя Роберта Рождественского было увековечено в Петрозаводске в названии улицы в микрорайоне Древлянка и памятном знаке, на мемориальной доске на доме №7 по проспекту Ленина, где жил поэт.