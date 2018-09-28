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Генассамблея ООН - 2018

Жена Джорджа Клуни поучаствовала в дискуссии ООН по защите прав журналистов

Амаль Клуни привлекла внимание к судьбе двух корреспондентов Reuters, приговоренных к семи годам заключения в Мьянме

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Активист и жена актера Джорджа Клуни, Амаль Клуни, приняла участие в дискуссии по защите прав журналистов на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

В ходе своего выступления она привлекла внимание к судьбе двух журналистов Reuters, которые освещали положение народа рохинджа в Мьянме и были приговорены властями страны к семи годам заключения. "Аун Сан Су Чжи сама лучше других знает, каково это - быть политическим заключенным в Мьянме, - отметила Клуни. - Но сегодня именно у нее в руках ключ к их [журналистов] свободе, ключ к их воссоединению со своими детьми, ключ к свободе прессы и правде!"

 

Теги
МьянмаАун Сан Су ЧжиКлуни, ДжорджГенассамблея ООН - 2018
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