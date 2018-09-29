Почти 1,5 млрд руб. могут выделить на развитие "бренда" российского образования за рубежом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство России планирует выделить на продвижение "бренда" российского образования за рубежом с 2019 по 2021 год почти 1,5 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованных в субботу материалах, предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.

"В рамках федерального проекта "Экспорт образования" (реализуется в рамках нацпроекта "Образование" - прим. ТАСС) предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на продвижение "бренда" российского образования на международном образовательном рынке - в 2019 году в объеме 465,1 млн рублей, в 2020 году - 485,4 млн рублей, в 2021 году - 485,4 млн рублей," - отмечается в документе.

Ранее Минобрнауки РФ и Российский экспортный центр объявили конкурс на создание символа официального "бренда" российского образования для его продвижения на зарубежных рынках. По условиям конкурса, логотип "должен в полной мере отразить ценности отечественного образования и науки: стремление к научным прорывам, открытость, гостеприимство".