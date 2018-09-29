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Почти 1,5 млрд руб. могут выделить на развитие "бренда" российского образования за рубежом

Ранее был объявлен конкурс на создание логотипа официального "бренда" российского образования для его продвижения на зарубежных рынках

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство России планирует выделить на продвижение "бренда" российского образования за рубежом с 2019 по 2021 год почти 1,5 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованных в субботу материалах, предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.

"В рамках федерального проекта "Экспорт образования" (реализуется в рамках нацпроекта "Образование" - прим. ТАСС) предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на продвижение "бренда" российского образования на международном образовательном рынке - в 2019 году в объеме 465,1 млн рублей, в 2020 году - 485,4 млн рублей, в 2021 году - 485,4 млн рублей," - отмечается в документе.

Ранее Минобрнауки РФ и Российский экспортный центр объявили конкурс на создание символа официального "бренда" российского образования для его продвижения на зарубежных рынках. По условиям конкурса, логотип "должен в полной мере отразить ценности отечественного образования и науки: стремление к научным прорывам, открытость, гостеприимство".

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