Минобрнауки назвало недопустимо низким число защит диссертаций в аспирантурах

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Успешно защищают диссертационную работу только 12% аспирантов университетов и академических институтов, что является недопустимо низким показателем. Об этом сообщила на "Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий" заместитель министра науки и высшего образования РФ (Минобрнауки РФ) Марина Боровская, отметив, что в ближайшие шесть лет стоит задача увеличить этот показатель.

"Сегодня в аспирантуре университетов нашей страны и академических институтах обучается 90 тыс. молодых людей. А процент защиты составляет всего 12. Это недопустимая история, которая требует от нас особого внимания, поэтому прошу обратить внимание университетского сообщества на эти цифры", - сказала Боровская.

Согласно представленным замминистра данным нацпроекта "Наука", число аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу и выбравших карьеру исследователя или преподавателя к 2024 году должно вырасти не менее, чем в 1,25 раза. Не менее, чем в 2,1 раза должна увеличиться доли аспирантов, представивших к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.

При этом за тот же период на 30% и более должна увеличиться доля диссертаций, результаты которых опубликованы в двух и более статьях в научных журналах, индексируемых в международных базах данных (Web of science, Scopus).

О национальном проекте "Наука"

Нацпроект "Наука" включает в себя три федеральных проекта (ФП). В рамках ФП "Развитие научной и научно-производственной кооперации", за который в Минобрнауки отвечает первый заместитель министра Григорий Трубников, с 2019 года по 2021 должны создаваться ежегодно по пять научно-образовательных центров (НОЦ). Помимо НОЦ, необходимо сформировать 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы, обеспечивающих формирование инновационных решений в области "сквозных технологий".

В рамках ФП "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ", за который в Минобрнауки отвечает заместитель министра Алексей Медведев, к 2024 году должно быть обновлено 50% приборной базы ведущих научных организаций, должна вырасти доля внешних заказов и работ центров коллективного пользования до не менее 70% и оказана поддержка не менее 500 российским журналам для их включения и продвижения в международные базы данных.

В 2019 году должно быть обновлено 5% приборной базы, в 2020 году - 10%, в 2021 году - 20%, в 2022 году - 30%, в 2023 году - 40%, в 2024 году - 50%.

По второму проекту должны быть начаты международные научные исследования в Международном центре нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК (2020 год), исследования на Комплексе сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов НИКА (2022 год). Также к 2024 году на российских уникальных научных установках должно быть проведено не менее пяти масштабных научных экспериментов мирового уровня.

По проекту "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок", за который в Минобрнауки отвечает замминистра Марина Боровская, тысячи ученых должны получить грантовую поддержку.