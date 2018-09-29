Путин посетит гонки чемпионата мира "Формула-1" в Сочи

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит в воскресенье гонки чемпионата мира "Формула-1" в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. "30 сентября президент РФ Владимир Путин посетит пятые в истории России гонки чемпионата мира "Формула-1" в Сочи", - говорится в сообщении.
Российский лидер уже не раз бывал на гонках на "Сочи-автодроме". Причем одним наблюдением за соревнованиями его визиты не ограничиваются. Год назад во время спортивного мероприятия Путин обсуждал с вице-премьером Дмитрием Козаком вопросы организации летнего отдыха граждан на юге России. Также в этот день глава государства провел встречи с руководством "Формулы-1" и компании-поставщика шин для "королевских автогонок" "Пирелли".
Что касается возможных международных встреч на полях предстоящих соревнований, то о них Кремль пока не сообщал. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, отвечая на соответствующий вопрос: "Мы сообщим, если будут такие встречи, если [у Путина] будут такие гости".
Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.
Гран-при России проводится в Олимпийском парке Сочи с 2014 года. Первые два сезона этап проходил в октябре. В 2016 году он был перенесен на весну (конец апреля - начало мая), но в нынешнем сезоне вновь проходит осенью - с 28 по 30 сентября.