Путин посетит гонки чемпионата мира "Формула-1" в Сочи

Генассамблея ООН - 2018

Туркмения призвала ООН запустить спецпрограмму по сохранению Аральского моря

Глава республики Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что спасение моря уже давно не может рассматриваться только как региональная проблема

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