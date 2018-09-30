Девушка с русскими корнями стала "Мисс Финляндия - 2018"

ХЕЛЬСИНКИ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Девушка с русскими корнями, 23-летняя Алина Воронкова выиграла конкурс "Мисс Финляндия - 2018". Трансляция финала проходила вечером в субботу в интернете.
"Я три года готовилась к этому моменту", - цитирует победительницу газета Ilta-Sanomat. По словам Воронковой, она хочет хорошо справиться с обязанностями, которые у нее появятся после победы, - к примеру, участие в различных мероприятиях. В декабре Воронкова отправится в Таиланд представлять Финляндию на конкурсе "Мисс Вселенная".
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MISS FINLAND 2018✨ - DREAMS COME TRUE! Kolme vuotta sitten lähdin ensimmäistä kertaa kokeilemaan omia siipiä Miss Suomi kilpailuissa ja tie päättyi kuin seinään ensimmäisiin castingeihin. Vahva usko ja luottamus omiin voimiin sekä halu saavuttaa unelma motivoi mua puskemaan edelleen kohti unelmia. Tänään 29.9 sain kokea jotain aivan uskomatonta, kun mun kilpailijanumero sanottiin uuden Miss Suomen julkistamisen yhteydessä. Sanat ei riitä kuvailemaan onnellisuuden sekä kiitollisuuden määrää - kiitos❤️✨ Tästä tulee upea vuosi, minun vuoteni Miss Suomena 2018!✨ #misssuomi #misssuomi2018 @misssuomiofficial
Отец Алины Воронковой - русский, мать - ингерманландская финка. Как ранее сообщала победительница газете, она в совершенстве владеет финским и русским языками и считает эти знания важным ресурсом на рынке труда.
Воронкова родилась в финском городе Лахти в 1994 году, затем семья переехала в Пертунмаа в регионе Южное Саво. Девушка окончила Университет Восточной Финляндии, где изучала русский язык и культуру. В своей итоговой работе, пишет газета Lansi-Savo, новая "Мисс Финляндия" сравнивала рекламу финского производителя молочных продуктов Valio в Финляндии и России.
До победы Воронкова участвовала в разных конкурсах красоты в нескольких финских городах, по ее признанию, она давно мечтала стать "Мисс Финляндия".
Конкурс "Мисс Финляндия" проводится с 1931 года, он прерывался только в 1939 году из-за советско-финской войны и в годы Второй мировой войны.