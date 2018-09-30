Девушка с русскими корнями стала "Мисс Финляндия - 2018"

"Я три года готовилась к этому моменту", - цитирует победительницу газета Ilta-Sanomat . По словам Воронковой, она хочет хорошо справиться с обязанностями, которые у нее появятся после победы, - к примеру, участие в различных мероприятиях. В декабре Воронкова отправится в Таиланд представлять Финляндию на конкурсе "Мисс Вселенная".

ХЕЛЬСИНКИ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Девушка с русскими корнями, 23-летняя Алина Воронкова выиграла конкурс "Мисс Финляндия - 2018". Трансляция финала проходила вечером в субботу в интернете.

Отец Алины Воронковой - русский, мать - ингерманландская финка. Как ранее сообщала победительница газете, она в совершенстве владеет финским и русским языками и считает эти знания важным ресурсом на рынке труда.

Воронкова родилась в финском городе Лахти в 1994 году, затем семья переехала в Пертунмаа в регионе Южное Саво. Девушка окончила Университет Восточной Финляндии, где изучала русский язык и культуру. В своей итоговой работе, пишет газета Lansi-Savo, новая "Мисс Финляндия" сравнивала рекламу финского производителя молочных продуктов Valio в Финляндии и России.

До победы Воронкова участвовала в разных конкурсах красоты в нескольких финских городах, по ее признанию, она давно мечтала стать "Мисс Финляндия".

Конкурс "Мисс Финляндия" проводится с 1931 года, он прерывался только в 1939 году из-за советско-финской войны и в годы Второй мировой войны.