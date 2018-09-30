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Путин провел субботу на отдыхе в тайге в Хакасии

После этого президент отправился в Сочи
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел субботний день на отдыхе в тайге в Хакасии. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, Путин остановился в Хакасии по пути из Душанбе, где в пятницу прошел саммит лидеров стран СНГ.

"По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом", - отметил Песков.

По его словам, после этого президент отправился в Сочи.

Ранее сообщалось, что в воскресенье президент России посетил гонки чемпионата мира "Формула-1" на "Сочи-Автодроме".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичХакасия
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