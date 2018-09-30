Путин провел субботу на отдыхе в тайге в Хакасии

Чемпионат WorldSkills

Медведев: победа на EuroSkills-2018 доказала, что в России много амбициозной молодежи

По словам премьер-министра, участники конкурса из разных регионов РФ показали, что могут работать на уровне мировых стандартов, выигрывать соревнования у именитых соперников в честной и жесткой борьбе

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