Российские военные помогают сирийцам налаживать быт в мирных условиях

ДЖЕЙРУД /Сирия/, 1 октября. /ТАСС/. Российские военные передали материал для ремонта школы в городе Джейруд в провинции Дамаск. Гуманитарный конвой доставил материалы для восстановления школы - туда пришел грузовик с листами ДСП для ремонта мебели.

"Мы привезли стройматериалы для ремонта школы, это гуманитарная помощь от России. Мы не только продукты развозим, мы развозим стройматериалы, медикаменты и все остальное, в чем нуждается сирийское население", - рассказал журналистам начальник группы по доставке гуманитарных грузов российского Центра по примирению в Сирии Владимир Леонидов.

По его словам, сирийские специалисты получают бульдозеры, экскаваторы и строительные краны, металлические трубы для водопроводов и других жизненно важных сооружений, кабели для восстановления электроснабжения и связи, стройматериалы для ремонта больниц и школ.

"Перед тем, как мы это привозим, на месте работают представители Центра по примирению, выявляют наиболее нуждающиеся районы. Затем созваниваемся с главами администраций, договариваемся, где будем выдавать, когда будем выдавать, что будем выдавать, кто должен получить эту гуманитарную помощь", - объяснил Леонидов.

По свидетельству преподавателя Нуры Хаттыба, мебель школы в Джейруде уничтожили боевики. "Конечно, в первую очередь я хочу поблагодарить Россию за помощь в борьбе с террористами. Если бы не вы, дети сейчас не смогли бы ходить в школу. И отдельное спасибо за стройматериалы. Война почти закончена и Сирии нужны грамотные специалисты. К сожалению, вы сами можете видеть, в каком состоянии у нас парты во дворе. Когда здесь были боевики, они использовали мебель в качестве источника дров для костров", - сказал учитель. "С вашей помощью починим парты и стулья, и тогда детям не придется учиться в две смены", - добавил он.

По словам директора школы Мухаммеда Камана, мебели практически нет. "Нам нужны парты, столы для учителей, школьные доски. Здесь все было разграблено боевиками или просто сгнило за многие годы", - сказал он.

Ранее российские военные по согласованию с администрацией провинции Дамаск привели в порядок школу для девочек в населенном пункте Ялда. Туда доставили более 11 кубометров пиломатериалов и около 430 квадратных метров ДСП. Теперь по-новому выглядят 11 учебных классов, учительская, коридоры и другие помещения. Кроме того, ученицы получили в подарок от российских военных ранцы и школьные принадлежности.

В начале сентября 2018 года в российском военном ведомстве сообщили, что для детей в Сирии свои двери открыли 14 тысяч полностью восстановленных учебных заведений, 1 тыс. из которых была отремонтирована при поддержке России. Обучение начали более 5 млн учащихся, что почти на 1 млн больше, чем в 2017 году.